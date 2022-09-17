Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da cam terastan iplerle Çatak Kanyonu'na inen 4 gönüllü, doğadaki çöpleri topladı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Azdavay Kaymakamlığı, Azdavay Belediyesi ve Milli Parklar Küre Dağları Şube Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan "Kanyonu Temizliyoruz Projesi" kapsamında Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, belgesel yapımcısı Adem Salcıoğlu, Artvin Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Bülbül ile Erzurum İspir Belediyesinden Bülent Erkan, iplerle Çatak Kanyonu'nda bulunan cam terasın altında 75 metreye inip temizlik yaptı.

Toplanan çöplerin doldurulduğu torbalar da iple yukarıya çekildi.

Hikmet Haberal, AA muhabirine, tabiatı, kaynakları korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kanyonda çöp olduğunu görmeleri üzerine sosyal sorumluluk projesi uygulamak istediklerini belirten Haberal, "Dağcı arkadaşlarımızla cam seyir terasından iplerle 75 metre kadar indik. 2 saat temizlik yaptık. Sonra iple çıktık. Amacımız doğayı koruyup gelecek nesillere bırakmak." dedi.

Adem Salcıoğlu ise farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını dile getirerek, "Turizm destinasyonlarında en büyük sorun, çevre kirliliği. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Kastamonu'muzda insanlara gösterebileceğimiz çok güzel değerlerimiz var ancak en büyük sorunlardan biri, çevre kirliliği. İnsanlar ambalajlarını, pet şişelerini rahatlıkla gezdikleri yerlere bırakıyor. Doğa, çevre bizim, gelecek nesillerimize temiz bir doğa bırakmalıyız." diye konuştu.

Bülent Erkan da projeyi farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiklerini kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.