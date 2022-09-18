Geleneksel Tosya fesini minyatür hale getirip broş yaptı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Nevin Tahtacı, minyatür Tosya fesinden yaptığı broşa (yakaya takılan süs iğnesi) marka tescil belgesi aldı.

İlkokul mezunu Tahtacı, ortaokul ve lise diplomasını evlendikten sonra açık öğretimi tamamlayarak aldı. Bir şeylerle ilgilenmek isteyen Tahtacı, ilçedeki kadınların kültüründe önemli yere sahip "Tosya fesi" dikmeye başladı.

"Tosya fesi" alanındaki çalışmaları sayesinde geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı" sahibi olan Tahtacı, Tosya'nın kültürünü yaşatmak adına sergilere katılıp akademisyenlerle görüştü.

Tahtacı'nın yeni bir formda düzenleyerek hediyelik eşya haline getirdiği Tosya fesinden yaptığı broşa da başvurusu sonucu 3 Ağustos'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca marka tescil belgesi verildi.

- "Tosya'yı tanıtma adına bir şeyler yapmak istedim"

Nevin Tahtacı, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır Tosya fesi yaptığını söyledi.

İlk başladığı dönemde bu işin çok bilinmediğine dikkati çeken Tahtacı, "Tosya fesi, genelde anneden kıza geçen bir gelenektir. Bunu ilçede yapan pek kişi de kalmamıştı. Kültürel anlamda da Tosya'nın tanınması için kimse bir şey yapmıyordu. Bana göre herkesin yaşadığı yere borcu var. Bundan dolayı Tosya'yı tanıtma adına bir şeyler yapmak istedim." dedi.

Bir yandan da bu alanda araştırma yaptığını dile getiren Tahtacı, "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden bir hoca hanım geldi, Tosya fesini ve kıyafetleri tanıttım. 'Başka neler yapabilirim' diye çabalarım sürüyordu. Akademisyenlere ulaşmaya çalışıyor, sosyal medyadan araştırıyordum. Bir yandan da talep oldukça fesi yapmaya devam ediyordum." diye konuştu.

Bu süreçte Tosya ve Kastamonu'da açılan kitre bebek kurslarına katıldığını belirten Tahtacı, "Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, bu konuda bana çok yol gösterdi. Ardından festen esinlenerek broş yapmaya başladım." ifadesini kullandı.

Kadınlar için Tosya'ya özgü bir tasarım yapmak istediğini vurgulayan Tahtacı, şöyle devam etti:

"Tosya'da hanımlara özel tasarım, gelen misafirlerin hanımlara yönelik hediye götüreceği bir şey yoktu. Tosya fesini broş haline getirerek kadınlar yakalarına taksınlar, takı yapsınlar istedim. Marka tescilini yaptım, profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Üniversite hocaları, Tosya Belediyesi çok destek veriyor. Başkanımızın eşi bana çok destek veriyor, yakasına takıp her yerde geziyor. Ankara'da ya da başka illerdeki sergilere giderek ürünleri sergiliyorum."

Tahtacı, broş için kullandığı malzemelerin her birini farklı kişilere yaptırdığına işaret ederek, "Sosyal medyada paylaşıyorum, İstanbul'daki bazı firmalar alıyor. Belediye de hediyelik olarak benden alıyor. Fes talebi geldikçe de yapmaya devam ediyorum." dedi.





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