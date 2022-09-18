Milli boksörlerden çevre duyarlılığı

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın sporcuları, boş zamanlarında orman ve piknik alanında çevreye atılan çöpleri topluyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde 3 Eylül'de kampa giren Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'ndan 13 sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör ve sporcular, İtalya'daki şampiyona öncesi hazırlıklardan arta kalan zamanlarda kamp merkezinin çevresindeki ormanlık alan ve piknik alanlarında çevre temizliği yapıyor.

- Çevreyi kirletenleri "Çöp atmayın" mesajı

Başantrenör Ahmet Çınar, AA muhabirine, şampiyona hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü, kampın 24 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

Şampiyonanın 25 Eylül'de başlayacağını dile getiren Çınar, "Şampiyonadan madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini vurgulayan, çevreyi kirleten insanlara da "Çöp atmayın" mesajı veren Çınar, "Antrenmandan boşta kalan zamanlarda çocuklarımıza çevre temizlik bilincini aşılamak ve topluma da farkındalık oluşturmak amacıyla çevrede bulunan, piknik yapan insanların attığı çöpleri topluyoruz. Umarım bu kampın etrafında, doğada bulunan çöpleri insanlar bir daha atmaz." diye konuştu.

- "Doğa bizim, çevre bizim"

Milli boksör Pınar Benek ise kampın güzel geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımız dışında boş vakitlerimizde antrenörlerimizle birlikte çevreye faydalı şeyler yapıyoruz. Doğa bizim, çevre bizim. Herkesin bu konuda biraz daha bilinçli olmasını istiyoruz. Yerlere çöp atmamaları hepimiz için iyi olacak. Çöp atma ve çevrenin kirli olması hepimizin sorunu çünkü dünya bizim. Bu yüzden herkesin daha dikkatli olmasını istiyoruz."

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