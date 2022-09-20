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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Gaziler Günü kutlandı

AA

Kastamonu'da Gaziler Günü kutlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yaman, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Törenin ardından Kaymakam Hatam, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.

- Taşköprü

Taşköprü'de Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programda Taşköprü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sefa Ünal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunarak, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat tarafından dua edildi.

Şehitlik Anıtı'na Kaymakam Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve gaziler tarafından karanfil bırakılarak şehitlik ziyaret edildi.

Daha sonra Delibeyoğlu Konağı'nda şehit aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya gelindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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