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Kastamonulu girişimci sel felaketinden etkilendi modüler güneş enerjisi panelleri üretti

AA

Kastamonulu girişimci sel felaketinden etkilendi modüler güneş enerjisi panelleri üretti

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bir girişimci, Bozkurt'ta geçen yılki sel felaketi sonrası yaşanan enerji ihtiyacından yola çıkarak modüler güneş enerjisi panelleri üretti.

Kastamonu'da güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Kerami Koçmar, 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin ardından güneş enerjisi sistemleriyle ilgili çalışmalara başladı.

Koçmar, güneş enerjisi panellerini modüler hale getirerek, taşınması ve kurulumu kolay "enerji direkleri" oluşturdu.

"Enerji direkleri"nin içini ise görüntü aktarımı yapabilen sistemler ve bataryalar ile güçlendiren Koçmar, bir günlük dolumla beş gün kesintisiz çalışabilen aydınlatma, kamera ve şarj ünitesi sistemi üretti.

Türkiye Patent ve Marka Kurumundan patent alan Koçmar, ürettiği "enerji direkleri"nden birini Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne test amaçlı verdi.

Ürün, kazaların sıklıkla yaşandığı Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) yaklaşık iki aylık testi başarıyla tamamladı.

Kerami Koçmar, AA muhabirine, "Felakette arkadaşlarımız 'Keşke mum ışığı kadar bir ışığımız, iki telsizin haberleşebileceği kadar bir enerjimiz olsaydı' dedi. Biz de bu sürecin ardından, 'İlimiz, ülkemiz ve dünya için neler yapabiliriz?' dedik. Ekibimle birlikte bu sistemi üretmeye başladık." dedi.

Ürettikleri ürünü her türlü zorlu hava koşulunda denediklerini anlatan Koçmar, şöyle konuştu:

"En kötü şartlarda güneş ışığından elektrik üretmeye başladık. Bunu da dikey yapıda ve modüler yapıda yaptık. Bir yıldır bütün testlerimiz bitti. İlk önce aydınlatma ile başladık. Kış şartlarında, bir günlük enerjiyle, hiç güneş görmeksizin beş günlük aydınlatmayı sağladık. Bunun devamında bizim bu ürünümüzün daha komplike olabileceği düşüncesiyle AR-GE'ye devam ettik. Daha sonra görüntüleme sistemlerini de çalıştırmayı başardık. Bunu Kastamonu'da yağışlı ve en kötü hava şartlarında KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) düzeyinde denemesini yaptık. Biz güneşle ve gün ışığıyla enerji toplayan bir direk ürettik ve bunun AR-GE'sini yaptık ve patentini aldık, yerli üretim olarak şu anda kullanıma sunmaya hazırız."

- "Bunu istediğiniz yere kurabilirsiniz"

Ürünün kurulumunun çok pratik olduğunu ifade eden Koçmar, "Güneşin ve gün ışığının ulaştığı her yerde, şebeke veya internetten tamamen bağımsız, kazısız, güneşle ve aydınlıkla çalışabilen bir sistem ürettik. Bunu istediğiniz yere kurabilirsiniz. Dağ olabilir, köy girişi olabilir, açık alan olabilir. Güneş ve gün ışığının olduğu her yerde biz enerji üretmeye hazırız." diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünün şarj istasyonu olarak kullanılabileceğini de söyleyen Koçmar, "Orman yangınlarımız oluyor. Ormanlardaki dronların şarj ünitesi olabilir. Kablosuz aktarım yapabiliyor. " diye konuştu.

Ürünle büyük bir firmanın ilgilendiğini anlatan Koçmar, üretime devam ettiklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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