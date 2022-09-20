Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlının üzeri, ikametleri, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramada 395 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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