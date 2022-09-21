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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abla-kardeş Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

AA

Abla-kardeş Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Milli takımı sporcuları Esma Hüsna ile Hüseyin Babat kardeşler, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Türk Milli Takımı, İtalya'da 25 Eylül'de başlayacak Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Kadın takımında bulunan 16 yaşındaki Esma Hüsna Babat ile erkek takımında bulunan kardeşi 15 yaşındaki Hüseyin Babat, şampiyonada Türkiye için ter dökecek. Mersinli kardeşler, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmak azmiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

Esma Hüsna Babat, AA muhabirine, boksa Mersin'de başladığını, bir süredir Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalıştığını söyledi. 63 kiloda mücadele ettiğini dile getiren Esma Hüsna, "Kardeşim boksla ilgileniyordu, ona özendim, ben de ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 3 yıl önce kardeşimin hocası beni fark ederek hazırlamaya başladı." dedi.


- "İnşallah abla kardeş orayı sallayacağız"

Yaklaşık 15 gün çalışarak üst miniklerde Türkiye üçüncüsü olduğunu anlatan Esma Hüsna, "Sonraki sene daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. 2019'da Türkiye üçüncüsü, 2020 ve 2021'de Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl Gürcistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında çeyrek final müsabakasında elendim." ifadelerini kullandı.

Kardeşiyle birlikte hedefleri bulunduğunu vurgulayan Esma Hüsna, "İtalya'ya Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. İnşallah abla-kardeş orayı sallayacağız." diye konuştu.

Hüseyin Babat ise 66 kiloda mücadele ettiğini, boksa ise 9 yıl önce başladığını anlattı. Babasının doğum günü hediyesi olarak kendisini boks antrenmanına götürdüğünü aktaran Hüseyin, "(Boksa başlamak ister misin?) dedi. Bir, iki hafta gittikten sonra devam etmek istedim. Ablam beni izliyordu. Birlikte eldiven takıyor, torba dövüyorduk. Kendisini korumak için benimle çalışıyordu. Hocamın daveti ile o da boksa başladı." diye konuştu.

Hüseyin Babat, 3 Türkiye şampiyonluğunu bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ülkemizi en iyi şekilde gururlandırıp bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum. Abla kardeş İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum."


- "İkisi de milli takımımız için madalya umudu"

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da Babat kardeşlerin Türk boksunun gözbebekleri olduğuna işaret ederek, "İki kardeşin milli takımda yer alması mutluluk verici. İkisi de başarılı, ikisi de Türkiye şampiyonu, ikisi de takımımız için madalya umudu. Başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.


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