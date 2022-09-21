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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kastamonu'da konuştu:

AA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a Birleşmiş Milletlerde gerekli ders verilmiştir." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kastamonu'da konuştu:

KASTAMONU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a Birleşmiş Milletlerde gerekli ders verilmiştir." dedi.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklamasında bulunan Sarıgül, 61 cezaevinin önünden af çağrısı yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle hızlı yargılama yapıldığını ve gözden kaçan bazı konular olduğunu ileri süren Sarıgül, "Bu kader mahkumları için, kardeşlik hukukunun yeni baştan tahsis edilmesi için, toplumda yeni bir kaynaşma, toplumda inşallah yeniden bir barış olması için bütün siyasi partileri toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm kampanyasına destek vermeye davet ediyorum. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisinin ve Demokratik Sol Partinin atmış olduğu adım son derece değerlidir." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Altılı masanın HDP'ye bakanlık vereceğiyle ilgili tartışma başladı, partinizin bu konudaki düşüncesini öğrenmek istiyoruz?" sorusu üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi partilerle iş birliği ve güç birliği her zaman yapılmasından yanayız ama Türkiye Değişim Partisi olarak yapacağımız iş birliği ve güç birliği her zaman atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanlarıyla oluşan ay yıldızlı bayrağımızdan yanadır. Her zaman Türkiye Değişim Partisinin yapacağı iş birliği toprağımızdan yanadır. Hudut ve bayrak birliği diyen birçok siyasi partiyle görüşmelerimize devam ediyoruz ama siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini yadırgamıyoruz."

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasıyla ilgili, kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, belediye başkanlarının genel siyasete çok fazla girmemesi gerektiğini söyledi.

Seçim bittikten sonra sandıktan çıkan iradeye saygı duymak gerektiğini belirten Sarıgül, "Belediye başkanlarıyla her dakika iddialaşmak, belediye başkanlarını her dakika yargıya göndermek, belediye başkanlarının çalışma şevkini kırmayı da biz doğru bulmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak inancımız, sandığa ve milletin oylarına saygı duymaktır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan konusunda çift taraflı oynadığını ve Yunanistan'ı bir eyaleti olarak gördüğünü dile getiren Sarıgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"NATO da Amerika'nın adeta bir aparatı durumunda. Amerika Birleşik Devletleri'ne Kastamonu'dan sesleniyorum, ayrıcalıklı tutumunuzdan vazgeçin. Mademki Kıbrıs Rum kesimindeki ambargoyu kaldırıyorsunuz, o zaman Kıbrıs Türk kesimindeki ambargoyu da kaldırmanız lazım. NATO ve Amerika Yunanistan'a ayrıcalıklı davranıyor. Birleşmiş Milletlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşma, özellikle Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanınmasını kınaması, NATO'nun yaptığı ayrıcalıkları gündeme getirmesi Türkiye Cumhuriyeti adına bize şunu gösteriyor; Biz iç politikada farklı şeyler düşünebiliriz, sağlıkta, eğitimde, ticarette, engellilerde, emeklilerde, öğretmenlerde farklı şeyler düşünebiliriz ama dış politika söz konusu olduğu zaman Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman devletimizin yanında onurla ve gururla yer alırız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi için önce devletimiz sonra partimiz gelir. Bu nedenle, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a Birleşmiş Milletlerde gerekli ders verilmiştir."

Sarıgül, konuşmasının ardından kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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