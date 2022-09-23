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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da 50 ton bal rekoltesi gerçekleşti

AA

Tosya'da 50 ton bal rekoltesi gerçekleşti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bu yıl yaklaşık 50 ton bal hasadı yapıldı.

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, gazetecilere, ilçe genelinde 5 bin 600'ü kayıtlı olmak üzere yaklaşık 7 bin kovanda arı ürünleri üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tosya'nın organik ve doğal kaliteli bal üretmek için gereken zengin çiçek florasına sahip bölgeler arasında yer aldığını belirten Özipek, şöyle devam etti:

"Arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıt olabilir. Çevremizde AKS'ye kayıt olmak istemeyen ve bu işi hobi olarak yapan birçok vatandaşımız da var. Tosya'da özellikle son yıllarda oldukça fazla sayıda vatandaşımız arıcılık yapmaya başladı. Bilindiği gibi arı yetiştirildiği zaman sadece bal üretilmez. Arı sütü, polen ve propolisin yanı sıra bal mumu, arı, ana arı gibi birçok gelir getiren ürünleri de arıcılarımız üretmektedir. İlçemizdeki üreticiler bu sene 50 ton civarında bal hasadı gerçekleştirdi."

Özipek, ilçe genelinde 3 ton bal mumu, 900 kilogram polen ve 2,5 kilogram da arı sütü üretildiğini kaydetti.

Yenidoğan köyünde arıcılık yapan Hüseyin Mahsül de dedelerinden kalan mesleğini çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü dile getirerek, "600 kovanda bal başta olmak üzere arı ve arı ürünleri yetiştiriyorum. Babam, oğlum ve eşimle 600 arı kovanına bakıyoruz. Koloni sayısı çoğaldıkça, arının bakımı da zorlaşıyor. Arıcılığı severek yapıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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