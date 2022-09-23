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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi

AA

Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde balıkçı barınağına girmek istediği sırada karaya oturan tekneden denize atlayan 2 personelinin zor anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlişi köyü balıkçı barınağının girişinde dün, mendirekteki kayalıklara çarpan Duru-67 isimli adlı balıkçı teknesinin kaptanı Ceyhun Varlık ile Mehmet Aydeniz, botlarını denize indirerek karaya oturan teknelerini çekerek kurtarmaya çalıştı.

Dalgalar nedeniyle çabaları sonuçsuz kalan iki balıkçı, botun da motoru arıza yapınca kayalıklara doğru sürüklemeye başladı. Kıyıdaki arkadaşları tarafından denize atlamamaları yönünde uyarılan Varlık ve Aydeniz, son anda kayalıklara vuran bottan suya atlamayı başardı.

Dalgaların arasında suyun üstünde kalmaya çalışan 2 balıkçı, kendilerini kurtarmak için barınaktan tekneyle açılan balıkçılar Haşim Karol ve Erdi Sarı tarafından kurtarıldı.

İki balıkçının yaşadığı zor anlar, karadaki meslektaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haşim Karol, AA muhabirine, balıkçı arkadaşlarının yaşadığı zor anları kıyıdan endişeyle izlediklerini söyledi.

Meslektaşlarının denize düştüğü andan itibaren Karadeniz'de adeta can pazarı yaşandığını belirten Karol, "Balıkçılar teknelerini kurtarmak isterken botun motoru arıza yapıyor. Artık o andan sonra yapacak bir şey olmadığı için denize atlıyorlar. Biz de dayanamadık, koşa koşa iskeleye geldik, sandalımızı çıkardık. Üçerleme dediğimiz büyük dalgalar var, bunları geçtikten sonra balıkçılara can yeleği, can simidi attık. Dalgalar geçince de tekneye aldık, hemen limana girdik." ifadesini kullandı.

Duru-67 adlı teknenin personelinden Celil Çakıroğlu da Sinop'tan demir alarak Kastamonu açıklarına doğru ilerlemeye başladıklarını, Abana'yı geçtikten sonra fırtına nedeniyle bir barınağa girmek istediklerini anlatarak "Diğer balıkçı barınaklarının ağzı sığ olduğu için İlişi'ye girmek istedik. Burası da sığmış. Makineler arızaya geçince dalgalar bizi kayalıklara doğru attı. Arkadaşlarımız az kalsın canından oluyordu. Zor bir süreç, malımızı kurtarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.


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