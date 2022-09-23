Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı.

Gönüllü gençler, Cide Müftülüğü koordinesinde Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" hediye etti.

Ahi Evran Veli'nin esnafa öğütlerini içeren afişleri takdim eden gençler, esnafa "hayırlı işler" dileyerek ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Gönüllü gençlerden Mikail Gürdal, ahilik felsefesinin tüm esnafa örnek olması gerektiğini kaydetti.





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