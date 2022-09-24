Avrupa üçüncüsü yıldız boksörler, bu kez altın madalya peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa üçüncüsü yıldız boksörler, bu kez altın madalya peşinde

AA

Avrupa üçüncüsü yıldız boksörler, bu kez altın madalya peşinde

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olan yıldız boksörler Tusem Eylül Önem (16 ) ve Yoncagül Yılmaz'ın (15) bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda hedefi altın madalya.

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde 3 Eylül'de kampa giren Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nda 13 sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl kilolarında Avrupa üçüncüsü olan Tusem Eylül Önem ve Yoncagül Yılmaz, altın madalya hedeflerini bu yıl gerçekleştirmek istiyor.


- Yılmaz: "Ablalarımı örnek alıyorum"


Milli sporcu Yoncagül Yılmaz, AA muhabirine, boksu çok sevdiğini söyledi.

Antrenörünün 2019 yılında okulunu ziyareti sonrası boksla tanıştığını dile getiren Yılmaz, "Hocamız okulumuza gelip bizimle konuştu. Onunla birlikte çalışmalara başladım. 2020'de Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve üst miniklerde ikinci oldum. 2021'de Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma çağrıldım. 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.

Boksa olan ilgisinin daha da arttığını ifade eden Yoncagül Yılmaz, "Bu sene yıldızlarda yeniden Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Şimdi İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada hedefimiz altın madalya. İstiklal Marşı'mızı okutmak için elimizden geleni yapacağız. Daha çok çalışıp, emek veriyoruz. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi ablalarımı örnek alıyorum. İnşallah onlar gibi güzel işler yaparım." diye konuştu.

Yoncagül Yılmaz'ın antrenörü Mehmet Dalbudak ise 2019'dan beri Kırşehir'de görev yaptığını belirterek, "Milli takım kampında var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Yoncagül geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldu. O zaman hedeflerimiz yarım kalmıştı. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda hedefimize ulaşıp, altın madalyayı kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Önem: "Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz"


Ay-yıldızlı sporcu Tusem Eylül Önem, 2019 yılında boksa başladığını dile getirerek, "Antalya'da büyük bir spor kompleksimiz vardı. Kompleksi görmek için gittiğimde hocamla tanıştım. Boksa başladım. Yedi aydır boksla uğraşırken 2020 yılında Çankırı'daki Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve ikinci oldum." şeklinde konuştu.

Bu derecenin kendisini daha çok heyecanlandırdığını vurgulayan Tusem Eylül Önem, şunları dile getirdi:

"2021'de Türkiye şampiyonu oldum. Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu sene yeniden Türkiye şampiyonu olarak milli takım kampına çağrıldım. Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. İnşallah Avrupa'da şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutup, Türk milletinin gücünü göstereceğiz."

Sporcunun antrenörü Feridun Şah ise "Tusem henüz 7 aydır antrenman yaparken ona inanıp, Türkiye Şampiyonasına götürdüm ve final oynadık. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Beni yanıltmadı ve 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Şimdi 25 Eylül'de İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz ve takımımızın moral ile motivasyonu yüksek. Bütün kilolarda altını koparıp gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı
YEREL HABERLER Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve ...
Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi
YEREL HABERLER Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan ...
Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü ...
Tosya'da 50 ton bal rekoltesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Tosya'da 50 ton bal rekoltesi gerçekleşti
Milli boksör Rabia'nın hedefi geçen yıl yarım kalan şampiyonluk hayaline ulaşmak
YEREL HABERLER Milli boksör Rabia'nın hedefi geçen yıl yarım kalan ...
Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu
YEREL HABERLER Kastamonu'da balıkçı teknesi karaya oturdu
Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı, Kastamonu'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı, Kastamonu'da başladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kastamonu'da konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kastamonu'da ...
"Madalya avcısı" müdürün hedefi boksta madalya sayısını 70'e çıkarmak
YEREL HABERLER "Madalya avcısı" müdürün hedefi boksta madalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.