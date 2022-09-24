Kastamonu'ya yeni yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yeni yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

Taşköprü ilçesinde konuşlu helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmesinin ardından başka bir yangın söndürme helikopteri Taşköprü ilçesine getirildi.

Helikopter Taşköprü Orman Deposu'nda konuşlandırıldı.





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