Kastamonu Belediyespor-Rapid Bükreş maçının ardından

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Claus Mogensen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maç içerisinde bir çok fırsatı kaçırdıklarını anlatan Mogensen, "İlk yarının sonuna doğru kaçırdığımız şanslar maçı değiştirdi. İkinci yarıda yaklaştık. İkinci yarının sonunda aldığımız çok fazla 2 dakika cezalarıyla beraber sonuç bu şekilde." dedi.

Rapid Bükreş antrenörü Carlos Viver ise maça iyi başlamadıklarını ancak daha sonra adım adım ilerlediklerini anlatarak, "Kastamonu iyi bir takım. İyi durumda oyuncuları var. Defansta çok iyi değildik. Yoğun bir hafta geçirdik takımı biraz yorgun gördüm." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.