TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Şentop'u, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, daha sonra Vali Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, daha sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şentop'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda, üniversitenin 2022-2023 akademik yılının açılışına katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.