Kastamonu'da tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürdü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişiye henüz ulaşılamadı.

İlyasbey köyü mevkisinden 25 Eylül pazar günü balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışması ikinci gününde devam etti.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürdü.



25 Eylül'de balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den haber alınamamış, teknesi Kerempe Feneri mevkisinde bulunan Çelen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.





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