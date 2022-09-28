Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 60. pancar alım kampanyası başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Şeker Fabrikası'nın 60. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Kentte bu yıl 107 köyde 1979 çiftçi tarafından 46 bin 740 dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarından 257 bin ton rekolte bekleniyor.

Fabrikada düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Şeker pancarında çiftçiler için güzel bir fiyatlandırma yapıldığını anlatan Çakır, "Bizlere düşen daha çok çiftçi kardeşimizin, daha çok arazi ile buluşması, ekilmeyen hiçbir arazi bırakılmaması. Bu anlamda ülkemizin, devletimizin diğer alanlarda olduğu gibi tarım ve gıdada da kendi kendine yetebilen güçlü bir hale gelmesidir. Şeker fabrikası bir taraftan şeker gibi son derece stratejik bir ürün üretimine vesile olurken bir taraftan da her türlü atığıyla, üretimden arta kalan diğer ürünleriyle de başta hayvancılık olmak üzere birçok sektöre vesile oluyor." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Türkiye'deki şeker pancarı üretiminin 20 milyon tonun üzerinde olduğunu söyledi.

Dekar başına üretimin 2002 yılında 3,5 ton olduğunu ifade eden Çelik, "Şu anda dekar başına 6,5 tondan daha fazla. Tabii bunların sebepleri var. Dekar başına üretimin artmasının en büyük nedeni sulama imkanlarının artırılması olmuştur. Bir taraftan son yıllarda alınan nişasta bazlı şeker kotalarının indirilmesi yönündeki Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla şeker pancarı üretiminde ciddi bir artışa neden olmuştur." diye konuştu.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da 60. kampanya döneminin önemine dikkati çekerek, "Altmış yıl demek şanlı bir tarih demek, 60 yıl demek gurur dolu bir tarih demek, 60 yıl demek, üretimle geçen bir tarih demek. Bu fabrikalar Cumhuriyet'in anıtlarıdır, bu fabrikalar ulusal bağımsızlığımızın sembolleridir." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise geleceğin en önemli konusunun gıda olduğunu söyledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat da TÜRKŞEKER'in yüzde 36,5'lik pazar payı ile ülkenin şeker sektöründe lider konumunda olduğunu anlattı.

Türkiye'de yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 700 bin ton olduğunu söyleyen Arat, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, halihazırda yıllık 1 milyon 176 bin tonu TÜRKŞEKER'e ait olmak üzere toplam 3,6 milyon ton kurulu şeker pancarı üretim kapasitesi mevcuttur. TÜRKŞEKER üretimin yanı sıra yan ürün olarak elde ettiği melas ile etil alkol üretimi, kimya sanayi, maya, yem sanayi ve birçok sanayi sektörüne, yaş pancar posası ile de hayvancılık sektörüne yaptığı katkılarla ülkemizde tarımın, sanayiye entegrasyonuna en iyi örnektir."

Konuşmaların ardından pancarını fabrikaya ilk sırada getiren çiftçilere ödül verildi.

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