Kastamonu'da yükümlülerin yaptığı ebru ve resimlerin yer aldığı sergi açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin yaptığı ebru ve resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülere yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesin ebru sanatı kursu açıldı. Kursa katılan 19 yükümlünün hazırladığı ebru ve resimlerin yer aldığı sergi Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programla Adliye binasında açıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, önemli bir serginin açılışında bir arada olduklarını söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Ceylan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde katıldıkları "ebru sanatı" kursunun yükümlüler açısından çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Ceylan, "Yükümlülerin boş zamanlarını faydalı bir meşguliyetle geçirmelerini ve sosyalleşmelerini amaçlayan bu faaliyete katılması bizler için çok önemli. İnşallah amaç hasıl olur. Yükümlüleri sanatsal faaliyetlere yönlendiren ve serginin açılmasında emeği geçen başta Denetimli Serbestlik Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yükümlülerin yaptığı 19 ebru ve resmin yer aldığı sergi yarın akşama kadar Adliye binasında açık olacak.

Serginin ardından ihtiyaç sahibi 70 yükümlünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.

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