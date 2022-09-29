Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil vatan tırı" Taşköprü'de

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KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil vatan tırı" Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirildi.

Atatürk İlkokulu bahçesine konumlandırılan tırda öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatıldı ve ormanlarla ilgili video izletildi.

Çeşitli oyunlarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Taşköprü Orman İşletme Müdürü Taner Altun ve kurum amirlerinin katıldığı programda fidan dikimi de uygulamalı olarak öğretildi.

Altun, tırın özellikle ilkokul öğrencilerine büyük fayda sağladığını belirterek, aracın yarın da Taşköprü'de kalacağını, daha sonra Kastamonu kent merkezine hareket edeceğini kaydetti.





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