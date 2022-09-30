"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Kastamonu'da 3 zanlı gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 3'ü Kastamonu'da yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.