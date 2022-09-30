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"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Kastamonu'da 3 zanlı gözaltına alındı

AA

"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Kastamonu'da 3 zanlı gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 3'ü Kastamonu'da yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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