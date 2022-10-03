Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

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KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" pankartı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Tavil, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için beslenme ve hareketin önemine dikkat çekti.

Kızılay teşkilatı olarak tüm Türkiye'de yürüyüş düzenlendiğini anlatan Tavil, "Pandemi döneminde kapalı ortamlarda geçirilen zamanların alışkanlığa dönüşmemesi, obezite ve kronik rahatsızlıkların önlenmesi için hareket etmemiz gerekiyor. Bizler de bu farkındalığı büyütmek için Kastamonu'da adım adım sağlıklı yaşam için yürümeyi akabinde tabii koşmayı teklif ediyoruz. Etkinliğe destek veren bütün başkanlarımıza ve gönüllülerimize Kızılay ailesi adına teşekkür ediyoruz." dedi.

- Çankırı

Çankırı'da Türk Kızılay Şubesi üyeleri, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Buğday Pazarı Medresesi'nde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde sağlıklı yaşama dikkat çeken pankartlarla Karatekin Parkı'na yürüdü.

Program, katılımcıların Karatekin Parkı'nda Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlardan bilgi almasının ardından sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Abdullah Ayaz, kurum müdürleri, Kızılay Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.













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