Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da samanlıkta yapılan tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırcalar köyünde Hayati Yavuz'a ait samanlıkta tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 20 ton arpa, 15 ton buğday, 1200 balya saman, römork ve yem değirmeni kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.