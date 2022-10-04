Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Mehmet Erkaragülle Spor Salonu'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Törene İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili Ayşe Gül Kale, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafta çerçevesinde 9 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.





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