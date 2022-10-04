"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Kastamonu'da gözaltı sayısı 5'e yükseldi

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KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 5'i Kastamonu'da yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve Tosya ilçesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 47 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, av tüfeği namlu parçası ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.



Türkiye genelinde 30 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında Kastamonu'da ilk etapta 3 kişi gözaltına alınmıştı.





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