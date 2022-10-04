Kastamonu'da akademisyenler e-ticareti geliştirmek için çalışacak

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da akademisyenler, e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik eğitim düzenleyecek.

Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetlerinin artırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

KUZKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda imzalanan "e-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile akademisyenler, alacakları eğitimin ardından Kastamonu'da e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere eğitim verecek.

Proje kapsamında öğrenciler de aldıkları eğitim sayesinde e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, proje ile akademisyenlerin alacakları eğitimin ardından bilgilerini firmalara aktaracağını söyledi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmenin sağlanması amacıyla faaliyet yürüttüğünü anlattı.

KUZKA olarak yerel iş birliklerini önemsediklerini dile getiren Genç, "Bu noktada en önemli paydaşlarımızdan biri de Kastamonu Üniversitesidir. Geçmiş dönemde yaptığımız çalışmaları başarıyla tamamladık. Yakın zamanda tamamlanan, halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde yeni başlatacağımız çalışmalarımız mevcut." dedi.

Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent ile ortak yürüttükleri iş birliklerinin önem taşıdığını vurgulayan Genç, projelerin bölge insanlarına faydalı sonuçlar getirmesini temenni etti.





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