Genç Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

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KASTAMONU (AA) - Genç Kadın Boks Milli Takımı, kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Şampiyonaya katılacak 3 sporcu, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başladı.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası kapsamında ilk etap kampına başladıklarını söyledi.

Kampa giren 3 sporcunun kilolarında Türkiye'nin en iyileri olduğunu vurgulayan Tiryaki, "Buradaki hazırlıklarımızın ardından İspanya'da 15 Kasım'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağız. İlk etap kampımız ayın 20'sinde sona erecek. 25'inde tekrar kampa başlayacağız." dedi.

Tiryaki, ikinci etap kampın da 12 Kasım'da tamamlanacağını kaydetti.





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