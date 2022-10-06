Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülen zanlı kaçtı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken kaçan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y, bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y, tuvalete gitmek için restoranın üst katına çıktı. A.Y, burada pencereden atlayarak kaçtı. Kaçtığını fark eden jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'yi bulamadı.

A.Y'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.





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