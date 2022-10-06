Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

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KASTAMONU (AA) - İnebolu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 15 kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

Bir süre sonra 15 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Düğün yemeğinden 100 davetlinin yediği öğrenildi.

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