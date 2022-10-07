Kadın boksunun zirvesindeki iki ülke Avrupa Şampiyonası'na ortak kampla hazırlanıyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Dünya kadın boksunun zirvesindeki Türkiye ile ikinci sıradaki İrlanda, Avrupa Şampiyonası'na ortak kampla hazırlanıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile takım halinde birinci olan Türkiye ile takım halinde 2 altın madalya ile ikinci olan İrlanda'nın kadın takımları, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde ortak kamp yapıyor.

Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na birlikte hazırlanan sporcular, şampiyonadan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'na 8 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

İrlanda ile yaptıkları kampın verimli geçtiğini belirten Yiğit, "Moral ve motivasyonumuz çok iyi. Avrupa şampiyonu olmak, Avrupa'nın en iyi takımı olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda nasıl dünya şampiyonu olduysak, burada da en çok madalyayı biz alacağız. Ülke olarak her zaman şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

İrlanda Boks Milli Takımı Antrenörü John Conlan ise kampın güzel geçtiğini dile getirerek, "Türkiye çok güçlü, güçlü boksörleri var. Olimpiyat boksörleriyle müsabaka yapmamız bizim için faydalı. Onun için buradayız. İrlanda da güçlü takım. Olimpiyat şampiyonumuz burada. İki dünya şampiyonumuz burada. Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı istiyoruz. Kampın bize katkısı güzel olacak. Bizim için güçlülerle test yapmanın katkısı büyük olacak." dedi.

İrlandalı dünya şampiyonu Lisa Edel O'Rourke da Türkiye'de kamp yapmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kamp alanını beğendim. Burası antrenman için çok uygun. Türk takımı çok güçlü. Biz de güçlüyüz. Güçlü takımla kamp yaptığımızda hedeflerimize daha çabuk ulaşıyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.