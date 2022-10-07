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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kireç çözücü içen 3 çocuk taburcu edildi

AA

Kastamonu'da kireç çözücü içen 3 çocuk taburcu edildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kireç çözücü içtikleri için hastaneye kaldırılan 3 çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afganistan uyruklu Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç çözücüyü içti.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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