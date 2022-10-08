Cide'de Amatör Spor Haftası kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli spor alanlarında turnuvalar düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, spor faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Cide Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvalara 150'den fazla sporcu katıldı.



Futsal, voleybol, masa tenisi ve dart alanlarında yapılan turnuvalar sonucunda derece elde eden sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Ödüller Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Aygen ile antrenörler tarafından verildi.

Programın sonunda Karataş, emeği geçen herkese teşekkür ederek, 7'den 70'e herkesi spor salonuna beklediklerini söyledi.





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