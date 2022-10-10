Şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını tekrar Avrupa'nın zirvesine yazdırma peşinde:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını tekrar Avrupa'nın zirvesine yazdırma peşinde:

AA

Şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını tekrar Avrupa'nın zirvesine yazdırma peşinde:

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde edebilmek için çalışıyor.

Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Buse Naz, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, Kastamonu'daki son hazırlık döneminde İrlanda ve Hollanda ile ortak kamp yaptıklarını söyledi.

Ortak kampın verimli geçtiğini anlatan Buse Naz, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde zirvede yer almak. Şu an gerçekten 9'da 9 yapabilecek bir takıma sahibiz. 2023'ten itibaren olimpiyat kota maçları başlayacak. Buradaki sıralama, burada yaptığımız maçlar doğrudan orayı etkileyecek. Yani aslında hepsi olimpiyat için hazırlık, bir basamak." açıklamasında bulundu.


- "Çalışmalarımız güzel geçiyor"


Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını vurgulayan Buse Naz, "Çalışmalarımız güzel geçiyor. Günde çift idman yapıyoruz. Antrenman şiddeti artıyor ama saatini düşürüyoruz. Hem dinlenmek hem de iyi bir form yakalamak istiyoruz. Şu an güzel ilerliyor." diye konuştu.

Madalya kazandıkça beklentinin de arttığını dile getiren Buse Naz, "Kariyerim açısından ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. En son 2019'da kazanmıştım. 2019'da Avrupa şampiyonu olup Avrupa'nın en iyi boksörü seçilmiştim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü
Cide'de Amatör Spor Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Cide'de Amatör Spor Haftası kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.