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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

AA

Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Büşra Işıldar ve Eda Yenilmez, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ringe çıkacak.

Büşra ve Eda, Karadağ'da 14-22 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.

Zayıflamak için başladığı boksta milli takıma yükselen, 2017, 2018, 2019 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, 2021 yılında da Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya elde etti.

Bu yıl büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak Büşra, birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Büşra Işıldar, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını, maçlarının 14 Ekim'de başlayacağını belirten Büşra, "Mayıs ayında ilk defa büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katıldım. Orada üçüncü maçımda elendim. Şimdi de Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Çok yoğun çalışma sürecimiz oldu. Altın madalya ile dönmek için Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz." dedi.


- Soyadına yakışır mücadele sergilemek istiyor

Eda Yenilmez ise 81 kiloda ringe çıkacağını belirtti.

Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya klasmanında en iyi takım olduğunu ifade eden Eda, "Böyle bir takımın içinde yer almak beni gururlandırıyor, beni daha çok hırslandırıyor. İlk kez katılacağım Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda soyadıma yakışır bir şekilde yenilmeden şampiyonluğa kavuşup geri dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'te boks antrenörü olarak çalıştığını belirten Eda, şunları kaydetti:

"8 ile 14 yaş arasındaki çocuklara boksu sevdirmeye çalışıyorum. Kariyer bakımından her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler de bayrağımızı en iyi şekilde temsil edebilecek gençleri yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ülkemize faydalı gençler yetiştirebiliriz."

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