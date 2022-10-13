Kastamonu'da engelli çocuklar atlı terapi ile hayata bağlanıyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde açılan Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, engelli çocukları hayata hazırlıyor.

İlçede, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yapılan tesis mayısta açıldı.

Özellikle engelli çocuklara hizmet etmesi planlanan tesiste, çocuklar ile atla ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin de faydalanması amaçlandı.

Tesisten yararlanmak için Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Daday Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Özel Bireyler Atlı Terapi Merkezi'nde" adlı proje hazırlandı.

Atlar sayesinde öz güven kazanan, farklı cümleler kuran ve vücut hareketlerinde gelişim sağlanan öğrenciler terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, tesiste kapalı ve açık at binme alanlarının olduğunu belirtti.

- "Çok güzel geri dönüşler aldık"

Tesise gelenlerin zaman geçirebileceği sosyal alanların da bulunduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bu tesisimiz yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak devreye alındı. Burada çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Proje kapsamında 37 çocuğumuzla başladığımız etkinliğimiz bugün yaklaşık 100 çocuğumuza ulaştı. Proje 6 ay sürdü. Haftada iki gün çocuklarımızı evlerinden, okullarından aldık buraya getirdik."

Uzmanlar eşliğinde çocukların at binme eğitimi aldığını dile getiren Çakır, "Çok rahat bir şekilde ata biner hale geldiler. Aileleriyle yaptığımız görüşmelerde çok güzel geri dönüşler aldık. Projemiz bitti ama bir sonraki projemizin hazırlığına başlayacağız. Hem engelli bireylerimizi hem ata binmek isteyen, doğa ile hayvanlarla beraber olmak isteyen çocuklarımızı bu tesisimizde ağırlamak için gerekli çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Tesisten zihinsel ve bedensel engelli çocukların yararlandığını anlatan Çakır, "Bu çocuklardan bir kısmı kendi başlarına bir kısmı da hocaları ile beraber ata binmeye başladılar. İlk başta bu çocuklar ata yaklaşmaya dahi korkuyorlardı. Bunların hepsi atla bütünleşti. Bizim açımızdan tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.

Tesisten Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulunun atçılık ve antrenörlüğü bölümünde okuyan öğrencilerin de faydalandığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Burayı staj merkezi olarak da tasarladık. 19 ilçemizde başta ekonomik durumu zayıf olan çocuklarımızdan başlamak üzere tüm çocuklarımızı burada ağırlayacağız. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız başta olmak üzere ilkokuldan başlamak üzere devletimizin bu imkanını çocuklarla buluşturacağız. İnşallah bu tesisimizi daha çok kesime duyurarak Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde ata binme, atlı terapi konusunda ilimizi, ilçemizi bir merkez haline getirmek istiyoruz."

Daday Kaymakam Vekili Ayşegül Yıldırım da atlarla yapılan terapi sayesinde çocukların öz güveninin geliştiğini vurguladı.

Projeden güzel sonuçlar elde edildiğini anlatan Yıldırım, "Projemizin daha ileri seviyede devam etmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

At sayesinde öğrencilerin hareketlerinde gelişme sağlandığını aktaran Boyraz, "Terapi merkezi Kastamonu için bir mucize, bizim için çok kıymetli. İnşallah bu proje ileriye dönük tüm Karadeniz Bölgesi'ne ve bütün özel bireylere hizmet noktasında destek olacak." dedi.

- "Proje bize çok iyi geldi"

Görme engelli lise öğrencilerinden Mehmet Büyük ise lise tesiste binicilik eğitimi aldığını belirterek, "Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Ata binmeden önce cesaretim yoktu. Atın üzerine çıkınca 6-7 aydır kendimi özgür ve cesaretli hissediyorum. At benim sosyalliğimi artırdı, öz güvenimi artırdı, bacak kaslarımı geliştirdi. Proje bize çok iyi geldi. Projenin devam etmesi hepimize renk katacaktır." ifadelerini kullandı.





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