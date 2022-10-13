Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocukların gelişimine destek verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocukların gelişimine destek verilecek

AA

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocukların gelişimine destek verilecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar tespit edilerek, güçlü oldukları alanlara yönlendirilecek.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Özgül Öğrenme Gücümü Keşfet Projesi"nin protokol imza töreni Vali Avni Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çakır, projenin destek miktarının yaklaşık 95 bin lira olduğunu söyledi.

Amacın toplumsal farkındalığın üst seviyelere çıkarılması olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Kastamonu merkez ilçede eğitimlerine devam eden ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış 99 ortaokul öğrencisinin resim, müzik, spor ile akıl ve zeka oyunları branşlarında yetenek taraması yapılarak bu çocuklarımızın güçlü olduğu yönlerin tespiti gerçekleştirilecek. Tanı almış 59 ilkokul öğrencisine de Türkçe ve matematik alanlarında kendilerine ve ailelerine eğitimler verilecek. Kabiliyetlerini ve akademik yönlerini geliştirerek bu çocuklarımızın öz güvenlerinin artırılması ve sosyalleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Yine sergi, dinleti, yarışma kamp, piknik ve belirli gün gibi etkinliklerle özgül öğrenme güçlüğü konusunda toplumsal farkındalığın daha üst seviyelere çıkarılması amacını güden bir proje."

Dernek Başkanı Hüseyin Demir ise şunları kaydetti:

"Özgül öğrenme güçlüğü zeka seviyesi normal ve normal üstü çocuklarımızın okuma, yazma ve matematik alanlarında akranlarından geri kalma durumudur. Bu projede Kastamonu merkezde özgül öğrenme güçlüğü tanılı olan ilkokul düzeyindeki öğrencilere okuma ve matematik atölyesi desteği sağlanacak. Bu desteği Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü sağlayacak. İl merkezinde ortaokul düzeyinde özgül öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerimizde de spor alanlarında Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüz, zeka oyunları, resim ve müzik alanında da Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle yetenek tespiti ve sonrasında eğitimi verilecek."

Her çocuğun değerli olduğunu vurgulayan Demir, "Buradaki hedefimiz de çocuklarımızın başarılı oldukları alanları destekleyerek öz güven kazanmaları, sosyalleşmeleri ve aynı zamanda hem okul hayatında hem de aile hayatında huzur ortamı teşkil edebilmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından projenin protokolü imzalandı.

İmza törenine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Valilik Sosyal Etüt Proje Müdürü Suat Tüfekçi, Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da silah ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da silah ve sigara kaçakçılığı ...
Kastamonu'da engelli çocuklar atlı terapi ile hayata bağlanıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da engelli çocuklar atlı terapi ile hayata ...
(Görüntülü) KASTAMONU - FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KASTAMONU - FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL TAKLA ...
Rehber adayları Türkiye'yi geziyor
YEREL HABERLER Rehber adayları Türkiye'yi geziyor
Freni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu ...
Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına ...
Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 ...
Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı
Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.