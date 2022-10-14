Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen S.S. ve E.H'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Jandarma uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile araçta yapılan aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Araç ilçesinde yaşayan İ.B'nin evine operasyon düzenlendi.



Arama köpeği "Yekten" ile evde yapılan aramada, 170 gram esrar ile 21 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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