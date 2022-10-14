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KASTAMONU (AA) - Sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından devreye alınan mobil kısırlaştırma aracı, Araç ilçesinde hizmet veriyor.

Mobil kısırlaştırma aracıyla ilçedeki sokak hayvanları kısırlaştırıp, aşılama ve küpeleme işlemleri yapılıyor.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, talepleri doğrultusunda aracın ilçeye geldiğini aktardı.

İlçedeki sokak hayvanlarının koruma altına alınarak aşılama işlemlerinin gerçekleştiğini aktaran Sarıkaya, "Bu çalışmayla insan sağlığının korunması, kontrolsüz hayvan üremesinin önüne geçilmesi ve sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması sağlanıyor." diye konuştu.

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