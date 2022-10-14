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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanı gerçekleştirildi.

Mogensen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışmak istediklerini belirten Mogensen, "Son iki maçımızda önemli çıkış yakaladık. Bu çıkışı yarın da sürdürerek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Kazanmak için istek var. Güzel bir oyun ortaya koyup sahadan galip ayrılmak istiyoruz." dedi.

Mogensen, taraftarları yarınki maça davet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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