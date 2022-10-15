Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

Ahat köyünde ormanda çalışan Ekrem Kaşıkcı'nın (59) üzerine ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Kaşıkcı, 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaşıkcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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