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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Bilim Şenliği sona erdi

AA

Kastamonu Bilim Şenliği sona erdi

KASTAMONU (AA) - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği" sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 14 Ekim'de başlayan şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra, AFAD deprem simülasyon tırı, jandarma bilim otobüsü ve trafik kazası simülasyon aracı da yer aldı.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni Sinem Okçu, AA muhabirine, şenlik sayesinde öğrencilerin hayal güçlerinin geliştiğini söyledi.

Bilim şenliklerinin öğrencilere büyük katkı sağladığını anlatan Okçu, "Bir çok alana farklı bakmalarını sağlıyor. Yılda bir kez değil iki üç kez yapılması gereken bir etkinlik." dedi.

Fen Bilimleri öğretmeni Kamil Doğanay da dördüncüsü düzenlenen şenliğe yoğun katılım olduğunu belirterek, "Biz burada 40 atölyede 80 rehber ve 40 öğretmenle birlikte 120 kişilik bir ekiple Kastamonu halkına bilim şenliği yaşattık. Okullarında bulamayacakları, laboratuvar ortamında göremeyecekleri malzemeleri burada yapıyorlar. Geleceğe dair proje geliştirmelerini ve farklı fikir üretmelerini sağlıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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