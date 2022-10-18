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"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" başvuruları 21 Ekim'de başlıyor

AA

"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" başvuruları 21 Ekim'de başlıyor

KASTAMONU (AA) - Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün ve girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"na başvurular 31 Ekim 2022'ye kadar yapılabilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KUZKA, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"na TR8 (Düzey I) Bölgesi'nde yer alan 10 ilden mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerin başvurabileceği kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen "Mesleki Eğitim Teması" kapsamında ilk kez KUZKA ile Bölge İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen programın dördüncüsünün başvuru sürecinin başlayacağı belirtilen açıklamada, bu yıl 3 kalkınma ajansının ve bölgelerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilecek programın 21 Ekim 2022 itibarıyla başvurulara açılacağı işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TR8 (Düzey I) Bölgesinde Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak illerine yönelik düzenlenen Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu Programı'na başvurular 31 Ekim 2022'ye kadar www.vocathlon.org üzerinden online olarak yapılabilecek. Programa başvurularda dikkat edilmesi gereken konu ise 1 lider öğretmen danışmanlığında 5 kişilik takımlar şeklinde başvuruların yapılması. Başvuruların tamamlanmasına müteakip 7 Kasım 2022'de kampa katılmaya hak kazananlar ilgili Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlükleri ve etkinlik (www.vocathlon.org) web sayfalarında ilan edilecek. Vocathlon Programı, mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması amacıyla girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi için gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini, arkadaşları ile ortak bir fikirde buluşmalarını ve takım çalışması deneyimiyle birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını sağlayan bir öğrenme programıdır. Program ile gençlerin girişimcilik, yaratıcılık ve faydalı birey olabilme yetkinliklerinin yanı sıra fikir üretme, kaynaşma, motivasyon artırma ve takım çalışması gibi özelliklerini de geliştirme fırsatı yakalamaları amaçlanıyor."

Dört yıldır programın yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri'nde yüz yüze gerçekleştirecek. 25-28 Kasım'da düzenlenecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı'na, TR8 (Düzey I) Bölgesinde mesleki eğitim veren okullardan dinamik ve takım çalışmasına yatkın, değişen teknolojiyi yakından takip eden, motivasyonu yüksek, yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan öğrenci ve öğretmenlerin katılması bekleniyor. 25-28 Kasım'da arasında yüz yüze gerçekleştirilecek programın öncesinde katılımcılara 21-24 Kasım'da 'Girişimcilik Temel Kavramlar ve Vocathlon Programı Nedir?', 'Projeci Düşünme Eğitimi Temel Proje Döngüsü Bilgileri', 'Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi', 'İş Modeli Kanvası', 'Sürdürülebilir Bütçe Yönetimi Eğitimi (Muhasebe ve Finans)', 'Takım Çalışması', 'Zaman Yönetimi' ve 'Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri' konularında online ortamda eğitimler verilecek."


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