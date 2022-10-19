Taşköprü ilçesinde trafik kazalarını önlemek için traktörlere reflektör takıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde artan trafik kazaları nedeniyle, traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Cuma pazarı alanında düzenlenen programda, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, İlçe Emniyet Müdür Faruk Velioğlu, traktörlerin römorklarının arkasına reflektör taktı.

Kaymakam Özen, traktör sürücülerinden, özellikle gece yolculuğuna araçlarında reflektör olmadan çıkmamalarını ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmamak için duyarlı olmalarını istedi.

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