Kastamonu'da 4 kilo 65 gram esrarla yakalanan baba oğul gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisinin ardından harekete geçti.

Ekipler, kent merkezinde ikamet eden E.G. ile Devrekani'de yaşayan babası C.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

İki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kilo 65 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kılıç ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

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