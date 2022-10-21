Abana'da ilkokul öğrencilerinden LÖSEV'e destek

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde ilkokul öğrencileri, lösemili çocuklara umut olabilmek için biriktirdikleri harçlıkları Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ulaştırdı.

Atatürk İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, hayat bilgisi dersinin konusu olan "Yardımlaşmak güzeldir" etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak istedi. Öğretmenleri Cengiz Kaya eşliğinde lösemili çocuklara destek olmak için yardım kampanyası başlatan öğrenciler, kumbaralarındaki harçlıkları bir araya getirerek LÖSEV'e gönderdi.

Öğrenciler, Abana Kaymakamı Salih Ağar'ı da makamında ziyaret ederek, yaptıkları bağışın tutanağı ile banka dekontunu teslim etti.

Ağar, öğrencilerin duyarlı davranışı karşısında mutlu olduklarını belirterek, öğrencilere ve aileleri ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaya da gerçekleştirdikleri kampanya ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.



LÖSEV tarafından öğrencilere gönderilen plakette, "Lösemili Çocuklar Vakfı olarak çocuklarımızı hayata bağlarken verdiğimiz bu mücadelede bizleri yalnız bırakmadığınız, yüzlerindeki gülümsemeye ortak olduğunuz için teşekkürlerimizi sunarız." ifadesine yer verildi.





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