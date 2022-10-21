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Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki Team Esbjerg maçı hazırlıklarına başladı

AA

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki Team Esbjerg maçı hazırlıklarına başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Team Esbjerg takımıyla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi maçının ardından bir günlük izin yapan Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçına hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda ilk antrenmanını yaptı.

Danimarkalı antrenörü Claus Mogensen yönetiminde çalışan Kastamonu ekibi, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Mogensen, AA muhabirine, 23 Ekim Pazar günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Çok zor bir maça çıkacaklarına işaret eden Mogensen, "Esbjerg, Şampiyonlar Ligi'nin favori takımlardan biri. Onların zayıf ve iyi yönlerini biliyorum. Bu maçta iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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