GÜNCELLEME - Kastamonu'da özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamil Karakoca idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil, Eski Sanayi Sitesi girişinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Karakoca, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan Karakoca, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan gelen otomobilin otobüsün şeridine geçerek çaptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.