Kastamonu Belediyespor, Esbjerg maçı hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında yarın sahasında Danimarka temsilcisi Esbjerg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.



Mogensen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta ilk galibiyetlerini aldıklarını anımsatan Mogensen, "İlk puanımızı aldığımız için mutluyuz. Yarın çok zorlu bir maça çıkacağımızı biliyoruz ama bu maçtan da galip ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Mogensen, taraftarları da yarınki maça davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.