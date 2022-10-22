Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Örenbaşı köyünde tarla süren Ahmet E'nin kullandığı traktör devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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