Kastamonu Belediyespor-Esbjerg maçının ardından

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KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Esbjerg takımına 43-27 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, sonuçtan ve oyundan memnun olmadığını söyledi.



Claus Mogensen, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst seviyede oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirtti.

Esbjerg'in iyi bir performans sergilediğini aktaran Mogensen, "Sürekli savaşmaya çalıştık ve gayret gösterdik. Elbette ki sonuçtan ve oyundan memnun değilim. Bizden çok daha iyi, farklı seviyedeki bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Esbjerg'de forma giyen Beyza İrem Türkoğlu ise "İlk defa eski takımıma karşı oynamıyorum ama bu sefer Danimarka'yı temsilen oynadım. Arkadaşlarıma karşı oynadım. Kazandığım için mutluyum. Eve gelmiş oldum." ifadelerini kullandı.



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