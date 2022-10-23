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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor-Esbjerg maçının ardından

AA

Kastamonu Belediyespor-Esbjerg maçının ardından

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Esbjerg takımına 43-27 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, sonuçtan ve oyundan memnun olmadığını söyledi.

Claus Mogensen, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst seviyede oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirtti.

Esbjerg'in iyi bir performans sergilediğini aktaran Mogensen, "Sürekli savaşmaya çalıştık ve gayret gösterdik. Elbette ki sonuçtan ve oyundan memnun değilim. Bizden çok daha iyi, farklı seviyedeki bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Esbjerg'de forma giyen Beyza İrem Türkoğlu ise "İlk defa eski takımıma karşı oynamıyorum ama bu sefer Danimarka'yı temsilen oynadım. Arkadaşlarıma karşı oynadım. Kazandığım için mutluyum. Eve gelmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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