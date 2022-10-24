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İlahiyat tezlerinin yarıştığı 3. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

AA

İlahiyat tezlerinin yarıştığı 3. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 3. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri yarışmasında yüksek lisans ve doktora tezleriyle başarılı olanlara ödülleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda, KÜ İlahiyat Fakültesi, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun sadece kadim tarihi, özgün kültürü, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle değil, yetiştirdiği samimi, fedakar, ilim ve gönül ehli insanlarıyla tanındığını belirtti.

Muhammed İhsan Oğuz'un da ilim ve gönül ehli insanlardan biri olduğunu anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Adının yaşatıldığı Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi merhumun eserlerinin akademik camia ve İslam aleminin istifadesine sunması açısından önemli bir görevi ifa etmektedir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte düzenlediği üçüncü Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödüllerinin ilim, İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılması kapsamında yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasının yapımını üstlenen Muhammet İhsan Oğuz Vakfına teşekkür ederek, "Kastamonu Üniversitemiz her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Sadece öğrenci sayısı anlamında değil, ilmi çalışmalar anlamında da her geçen gün üzerine koya koya ilerliyor. Şu anda ödülünü vermekte olacağımız çalışma ve araştırmalar da bunlardan bir tanesi. Araştırmalarıyla ödüle layık görülen, görülmeyen ve katılan tüm akademisyenlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

Öğrencilere seslenen Vidinlioğlu, "Kardeşlerim soru sormaktan çekinmeyin. Sorduğunuz her doğru soru, sizi doğru cevaba götürür. Onun için doğru soruyu soranlardan olun." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ödül töreninin üçüncüsünü düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Üniversitelerin bilgi üreten, ürettiği bu bilgiyi paydaşlarıyla daha ileri götürme çabasında olan eğitim kuruluşları olduğunu anlatan Topal, "Türkiye'de, muhitinde kök salan, kabul gören bir araştırma ödüllerini tertip etmenin başarısını yaşamakta ve yoğun bir ilgi alaka görmesine de burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Genç yaşta yapılan çalışmaların böyle bir takdire mahzar olması hiç şüphesiz gençlerimiz için, genç bilim adamlarımız için teşvik edici ve onların gayretlerini arttıracak bir husus. Bu yönüyle onları tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Programda Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç ve Muhammed İhsan Oğuz Vakfı adına Mehmet İhsan Oğuz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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